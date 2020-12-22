En Kullanışlı Link (URL) Kısaltma Siteleri

Uzun bir bağlantıyı aynı konuma götüren daha kısa ve yeni bağlantıya çevirmeyi sağlayan dijital araca link kısaltma ya da URL adı verilir.

Kısaltılmış link hem daha az yer kaplar hem de akıllı daha fazla kalıcıdır metni düzenli tutmaya yardımcı olur.

Ücretsiz Link Kısaltma Servisi

Link kısaltma hizmetleri bağlantıya kimin tıkladığını, dünyanın neresinde olduğunu ve hangi dili konuştuğunu görmeye yardımcı olan kapsamlı izleme araçları sunar. Birçok ücretsiz link kısaltma servisi vardır birçok link kısaltma servisi ücretsiz sürümü de mevcuttur ancak metrik ve özelleştirme gibi ek özellikler ödeme yapmayı gerektirebilir.

Link Kısaltma Sitesi Özellikleri

En iyi ve en kullanışlı link kısaltma siteleri arasında bulunması gereken özellikler;

Fiyat; kısaltma servisini seçmeden önce servisin hangi planlara sahip olduğunu ve ücret tekliflerini karşılaştırmak gerekir.

Kullanıcı tabanı; link kısaltma servisi seçimi yapılırken şirketin müşteri sayısı ne kadar süredir sektörde olduğunu hatta başarı çizelgesini sorgulamak gerekir.

Kullanım kolaylığı; bazı link kısaltma servislerinin yapısı oldukça karmaşıktır. Bu yüzden UI, iyi tasarım ve akış şeklinde değerlendirmelerde bulunmak gereklidir.

Eğitim kalitesi; popüler olmasına rağmen bazı link kısaltma servisleri özel ve raporlama kısmında kafa karıştıran metrikler sunar. Kullanılacak servisi kullanıcıyı bilgilendirme konusunda neler yapacağını da göz atmak her zaman için fayda sağlar.

Marka bilinci oluşturma; link kısaltma servisi seçiminde alan adına göre özelleştirme ve marka kısa bağlantılar oluşturma kolaylığı dikkate alınmalıdır.

Link Kısaltma Sitesini Kullanma Nedeni

Link kısaltma siteleri arasında bir kısmı UTM parametrelerini gömmeye yardımcı olur. Ayrıca Google Analytics'te ki bağlantıları daha iyi izlemeyi izin verecek şekilde yapılandırılır. Bazıları ise affilate bağlantılardan para kazanmaya yardımcı olmaya odaklanır. Bunun için link kısaltma sitesini kullanma nedeni önemlidir.