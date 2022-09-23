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En sevilen 10 Türk filmi belli oldu!

‘En sevilen Türk filmi’ araştırması sonuçlandı. Türk halkının en sevdiği 10 Türk filmi belli olurken, zirve Selvi Boylum Al Yazmalım'ın oldu

En sevilen 10 Türk filmi belli oldu!
23 Eylül 2022 Cuma 14:15

Areda Survey, bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘En sevilen Türk filmi’ araştırması ile sonbahar ruhuna yakışan Türk halkının en çok sevdiği 10 Türk filmini seçti. Liste liderliğini yüzde 16,5 ile Selvi Boylum Al Yazmalım ve yüzde 16,4 ile Babam ve Oğlum paylaştı.


En Sevilen 10 Türk Filmi


‘En sevdiğiniz Türk filmi hangisidir?’ sorusuna cevap veren katılımcıların belirlediği En Sevilen 10 Türk Filmi listesi şu şekilde oldu:


“Selvi Boylum Al Yazmalım (yüzde 16,5)


“Babam ve Oğlum (yüzde 16,4)


“Eşkıya (yüzde 11,7)


“Hababam Sınıfı (yüzde 10,0)


“7.Koğuştaki Mucize (yüzde ,5)


“Neşeli Günler (yüzde 3,9)


“Çöpçüler Kralı (yüzde 3,8)


“Devrim Arabaları (yüzde 3,7)


“Süt Kardeşler (yüzde 3,3)


“Kelebeğin Rüyası (yüzde 3,3)”

Etiketler; #selvi boylum al yazmalım #türk filmi
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