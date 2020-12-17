En Şık Baget Yüzük Tasarımları

Art Deco dönemine geri dönen baget elmaslar, alyans veya nişan yüzüklerine yerleştirildiğinde şık ve sofistike bir görünüm sağlar. Adından da anlaşılacağı gibi, baget pırlantalar uzun ve ince şekilleriyle adlandırılır.

Modern hatların ve fütüristtik geometrik formların kullanımı, 20'li yılların cesur ruhunu yansıtan Art Deco yüzüklerin imza özellikleriydi. Baget kesim elmasların aerodinamik geometrik şekli, bu motife zahmetsizce uyum sağlar. Günümüzün yeniden tasarlanmış olan baget pırlanta yüzük tasarımları, her gelin için mükemmel olan vintage bir çekiciliğe sahiptir. Baget kesim pırlanta, adım kesim elmas olarak da ifade edilir. Uzun ve dikdörtgen şeklindedirler ve olağanüstü bir görünüm elde edilmesini sağlar.

Baget Kesim Pırlanta İle Zümrüt Kesim Pırlanta

Baget ve zümrüt kesim pırlantalar, adım kesim pırlanta olarak bilinir. Bu kesim, klasik bir yuvarlak kesim pırlantadan farklı bir güzellikte yüzük modeli sunar. Kaliteli mücevherlerle kullanıldığında olağanüstü netlik ve farklı bir görünüm elde etmenize yardımcı olan baget kesim pırlanta yüzük modelleri kademeli kesim elmaslar ya kare ya da dikdörtgen şekillerde bulunur. Amare Pırlanta’nın en şık modelleri arasında yer alan bu ürünleri siz de tercih ederek muhteşem yüzüklere sahip olabilirsiniz. Amare Pırlanta’da birbirinden farklı özelliklerde bulunan bu baget yüzük modellerini kendi tercih ve zevklerinize göre satın alabilirsiniz.

Düz baget elmaslar, karşıt tarafları birbirine dik olacak şekilde mükemmel bir dikdörtgen yüzüktür. Konik baget elmasları, iki ucundan birinde daha dardır ve yamuk bir şekil oluşturur. Her iki tür baget pırlanta da bir merkez pırlantayı çerçevelerken olağanüstü görünüyor, ancak özellikle üç taş halkada konik bagetlerin görünümünü sevdiğinizi biliyoruz.

Baget Pırlanta Yüzüklerin En Güvenilir Adresi

Mükemmel bir yüzük modeli bulmak ve bu yüzük modeli ile girdiğiniz her ortamda dikkatlerinizi üzerinize çekmek için hemen harekete geçebilir ve Amare Pırlanta’yı tercih edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey en şık ürünleri inceleyerek sizin tarzınıza uygun olanları belirlemek ve siparişinizi vermektir. Hadi, ürünlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak ve ürünleri satın almak için harekete geçin.

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