İmalata yönelik çalışan sektörlerin tamamı üretimin herhangi bir noktasında mutlaka su kullanır.

Genellikle hammadde olarak kullanılan su, bazen ürünlerin, kalıpların temizlenmesinde veya soğutup ısıtma amaçlı da kullanılabilir. Kimya, gıda gibi sektörlerde ürüne doğrudan katılan su, metal, cam, tekstil sektörlerinde ürün kalitesini artırmaya yönelik kullanılır. Ayrıca özellikle turizm veya kamusal alanda ve bazen fabrikalarda şebeke suyunun arıtılarak içme suyu olarak kullanıldığı da olur. özellikle fabrika ve atölyelerde gelen şebeke suyunun kalitesi imalatı olumsuz yönde etkiler. Oysa endüstriyel su arıtma sistemi kullanılan imalatlarda sudan kaynaklanan hiçbir sorun olmaz.

Kimler endüstriyel su arıtma cihazları kullanmalı?

. Gıda imalatçıları, Metal sektörü, Plastikçiler, Kaplamacılar, Cam , Tekstil ve Kimya

. Sektörü, Hızlı ve kolay şekilde saf su imal etmek isteyenler,

. Kuyu veya deniz suyu kullananlar,

. Su kalitesi sürekli değişenler,

. Sanayi üretiminde kaliteli imalat yapanlar...

Kaynak; Su Arıtma



