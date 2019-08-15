Enerji Kimlik Belgesi'nin önemi

Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalar arttı.

Buna yönelik olarak artık Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan mesken amaçlı binaların alım ve satımı yapılamayacak. Yasa 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yani beş ay sonra yürürlüğe girecek. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla yapılan bu uygulamada meskenler çeşitli enerji verimliliği derecelerine göre sınıflandırılacak. Bu sınıflar A’dan G’ye kadar olacak. Alınması zorunlu olacak belgenin yaklaşık on yıl geçerliliği olacak.

Sanayi kurumları ve işletmelerin bu belgeyi alması gerekmeyecek. Yasayla birlikte meskenlerin belli bir enerji tasarrufuna sahip olması amaçlanıyor.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Enerji kimlik belgesinin alınması için çeşitli kurumlara başvurulmalıdır. Bu kurumlar meskeni inceleyerek binanın enerji verimliliğini analiz ediyor. Tek katlı bir evden büyük ölçekteki tüm yerlerin bu belgeyi alması gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken en az C seviyesinde belge almaktır. Eğer alınmazsa meskenler iskan alamıyorlar. Türkiye’deki binaların ancak %4’ü A belgesi alabilmiştir. Binaların %45’i ise C belgesi alamayarak iskân hakkını kaybetmiştir. Bu anlamda meskenler enerji verimliliklerini artırma yoluna gitmelilerdir.

Enerji Kimlik Belgesi Hizmeti Veren Kuruluşlar

Semtrio firması Enerji Kimlik Belgesi hizmetini veriyor. Meskenlerin enerji verimliliğini kısa süre içinde değerlendirerek çıkacak yasaya uyup uymayacağını kontrol ediyorlar. Bu belgenin alınması zorunlu olacağından dikkat edilmelidir.

Semtrio firması analiz etme işlemlerini metrekare üzerinden fiyatlandırıyor. Binanın metrekare başına yıllık enerji tüketimi ve CO2 salınım değerleri kontrol edilir. Eğer mesken sahibi komşusunu da Semtrio firmasına getirirse %20 kadar indirim kazanır. 700 metrekare altı binalarda 300-400 TL arasında değişir. Diğer konutlarda fiyat 500 ila 1000 TL arasında değişir. Konutların özelliklerine göre fiyatlar değişmekte olup binadaki daire sayısı arttıkça metrekare başına ücret düşer.

Semtrio firması verilen işlemlerde herhangi bir bilgi eksiliği durumlarında yetkili değildir. Bina sahipleri bina hakkındaki tüm bilgileri doğru şekilde vererek yanıltıcı olmamalıdır. Binada eksik ve hatalı ancak görünmeyen bir durum varsa bu firmaya bildirilmelidir.

Enerji Verimliliği Nasıl Yükseltilir?

Meskenlere beyaz eşya alınırken A++ sınıfı olanlar alınmalıdır. Binaların enerji yalıtımı kaliteli yaptırılmalıdır. Güneş paneli kullanmak ve binayı güneş ışığı alacak şekilde konumlandırmak da seviyeyi artıracaktır. Evde kullanılacak aydınlatma cihazlarının LED ya da floresan lamba kullanılmalıdır.