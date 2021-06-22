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Erdoğan'ın o sözlerine müzik dünyasından tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından eğlence mekanlarının, saat 24.00'a kadar müzik yapması şartıyla açılacağını söyledi. Erdoğan, kararla ilgili de, "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" sözlerini kullandı. Açıklama müzisyenlerin tepkisine neden oldu

Erdoğan'ın o sözlerine müzik dünyasından tepki!
22 Haziran 2021 Salı 08:20

Türkiye'de uzun süredir uygulanan koronavirüs kısıtlamaları, hasta sayılarının 5 binlere düşmesinin ardından kaldırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin yeni normalleşme planını açıkladı.

1 Temmuz itibariyle sokak kısıtlamalarının kaldırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik yayını sınırlamasıyla ilgili de konuştu.


"KİMSENİN KİMSEYİ RAHATSIZ ETME HAKKI YOKTUR"

Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca, "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" ifadesini de sözlerine ekledi. Kabine toplantısında alınan karar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İşte başta Demet Akalın ve Cem Adrian olmak üzere, müzisyenlerin konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar:

Etiketler; #müzik tepki #müzisyen tepki #müzisyen #erdoğan
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