Erkek lazer epilasyon İstanbul’da Beautyderm farkıyla

Bakımlı olma kavramı sadece kadınlara özgü olan bir kavram değildir. Erkeklerinde yapabileceği farklı bakımlar bulunmaktadır. Bu bakımları yapmak için ilk olarak genelde epilasyon işlemlerinden başlanılmaktadır. Erkeklerde kıllanma sorunu kadınlara nispeten çok daha fazla görülmektedir.

Kıllanmadan kurtulmak isteyen erkek lazer epilasyon yapan Beautyderm ile tanışmaları gerekmektedir. Acısız lazer epilasyon İstanbul ’da çalışmakta olan Beautyderm ile tüm sorununuzu çözebilirsiniz.

Sahilde ya da spor salonunda gömleğinizi çıkarmaktan çekiniyorsanız lazer epilasyon yaptırmanızın zamanı gelmiş demektir. Özellikle boyun ve çene bölgenizde bulunan kıl batakları varsa bunlar direk olarak göze çarpmaktadır. Bu bölgede bulunan kıllanmalardan erkek lazer epilasyon ile kurtulabilirsiniz. Eskiden oldukça acılı ve ağrılı olan lazer epilasyon işlemleri teknolojinin gelişmesiyle çok daha rahat bir şekilde yapılır hale gelmiştir. Önceden lazer epilasyon yaptırılmaktan korkulan bölgeler artık çok daha rahat ve acısız bir şekilde yapılır hale gelmiştir. Erkeklerin en fazla yaptırmayı tercih ettikleri erkek lazer epilasyon bölgeleri sırt, omuzları, yüz, karın, göğüs, kaşlar, kulak ve boyun bölgeleri olmaktadır. Bu bölgeler acısız lazer epilasyon İstanbul’da Beautyderm ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

Erkek lazer epilasyon işlemi iki farklı seçenek ile yapılmaktadır ilk yapılan erkek lazer epilasyon seçeneğinde kılların azalması yani tamamen yok olmaması seçeneği kullanılır. İkinci yapılan lazer epilasyon seçeneğinde kılların tamamıyla yok olması işlemi yapılmaktadır. İkinci seçeneği genel olarak atlet, yüzücü ve spor yapan kişiler tercih etmektedir. İkinci olan işlemde yani kılların tamamen yok edilmesi işleminde daha fazla seansın uygulanması gerekmektedir.

Lazer epilasyon işlemi yaptırmaya karar verdiğiniz zaman sizin için en ideal olan yerine seçilmesi gerekmektedir. Lazer epilasyon işlemi yapıldıktan sonra oldukça rahat edilse bile işlemi yapacak yerin oldukça dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Bunun için işinde uzman ve deneyimli olan yerlerin seçilmesi gerekmektedir. Size bu konuda yardımcı olacak olan ve acısız epilasyon işlemlerin yapacak olan lazer epilasyon işlemi Beautyderm ile başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Tüm epilasyon işlemleri için bundan sonra Beautyderm yanınızda tamamıyla bulunacaktır.



