Erkekler Soruyor, üyeleri cevaplıyor

Türkiye’nin yeni fenomen sitesi ErkeklerSoruyor, kısa bir süre önce yayın hayatına başladı.

ErkeklerSoruyor , ilk versiyonu 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri merkezli Girls ask Guys adıyla kurulan ve uzun bir süredir Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan KizlarSoruyor sitesinin teknik ekibi tarafından oluşturuldu.

Sitenin temel mantığı, adından da anlaşılacağı üzere bir soru cevap sitesi olması. Belli kategorilerde üyelerin birbirlerine sorular sorarak kategorilere göre belli başlı görüşler aldıkları bir site olan ErkeklerSoruyor’a hemen üye olun.

Farklı kategorilerde görüşler paylaşın.

Sitede tıpkı KizlarSoruyor’da olduğu gibi görüşler paylaşmak için belli başlı kategoriler bulunuyor. ErkeklerSoruyor’un kullanıcılarının erişimine açtığı kategoriler 12 adet ve bu kategorileri şu şekilde belirtebiliriz:

Erkek Bakımı

Gamer

Garaj

İlişkiler

İş Kariyer

Kadınlar

Kültür Sanat

Spor Beslenme

Stil

Teknoloji

Ye İç Gez

Elbette kategorilere bakıldığında tüm kategorilerin tümüyle erkeklere hitap ettiğini söylemek mümkün değil. Ancak bu kategorilerde sorulan sorulara verilen cevaplara bakıldığında erkekler odak alınarak cevaplar verildiği görülecek.

Sitede bu farklı kategorilerde soru sorarak bu sorulara görüş verilmesinin yanı sıra site üyelerinin de birbirleri arasında değerlendirilmesini sağlayacak bir üyelik değerlendirme sistemi vardır. Bu sistem; Xper puanı adı verilen bir sistemdir.

Sitede yapılan her türden faaliyet için Xper puanı adı verilen bir puan üyelere verilmektedir. Bu puan örnek olarak siteye üye olan her yeni kullanıcıya 25 Xper puanı olarak, bir soruya cevap veren kullanıcı için 5 Xper puanı şeklinde ve eğer bir soruya cevap veren kullanıcının soruya vermiş olduğu bu cevap o soruya verilen cevaplar arasında en beğenilen cevap olursa da 30 Xper puanı kazandırmış oluyor.

Site kullanıcıları arasında bu Xper puanları belli bir seviyeyi aştıktan sonra Xper seviyesi kazanılıyor. Kazanılan bu Xper seviyeleri de yakın bir süre içerisinde ErkeklerSoruyor bünyesinde tıpkı KizlarSoruyor’da olduğu gibi gelecek olan farklı içerik türlerinde yazabilmenin şartı olarak üyelere sunulacak.

KizlarSoruyor’da olduğu gibi ErkeklerSoruyor’da da yakın bir zaman sonra başlayacak olan bu yeni içerik türleri; “Bence” ve “Anket” içerikleri.

Sitenin farklı içeriklerini farklı üyeler giriyor.

KizlarSoruyor’un tüm içerikleri sitenin kullanıcıları tarafından giriliyor. Bu içerikleri kullanıcıların girmesi girilen içeriğin binlerce kişi tarafından okunmasını sağlıyor. KizlarSoruyor’u kullanıcı gözünde farklılaştıran bu içerikler yakın zaman içerisinde ErkeklerSoruyor bünyesinde de yayınlanmaya başlayacak. KizlarSoruyor’da olup da ErkeklerSoruyor’da olmayan bu içerikler; “Bence” ve “Anket” adı verilen içerikler.

Bu içerikler arasında ismi “Bence” olan içerikte site kullanıcısı dilediği bir konuda tıpkı herhangi bir internet sitesinde blog yazısı yazar gibi bir yazı yazıyor ve bu yazıyı sitede yayınlıyor. Sitede yayınlanan bu yazı, yorumlara ve diğer sorularda olduğu gibi görüşlere açık oluyor. Yazının altında da yazı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Diğer yandan “Anket” adı verilen içerik tipinde ise site kullanıcıları içeriğin adından da anlaşılacağı üzere kategorilere göre istedikleri alanda anketler yapıyorlar. Yapılan bu anketlere sitenin diğer kullanıcıları katılım gösteriyorlar.

Görüldüğü üzere oldukça eğlenceli vakit geçirilebilen ve kullanıcıların diledikleri tüm konularda özgür bir şekilde fikirlerini dile getirebildikleri bir platform olan ErkeklerSoruyor’a hemen üye olun ve sitenin avantajlarından yararlanmaya başlayın.