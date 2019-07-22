Eşarp kategorisinde karşımıza geniş bir ürün yelpazesi çıkıyor.

Yeni trend eşarp modelleri ile Cloche müşterileri için mükemmel bir koleksiyon hazırladı. 90*90 cm ölçülerinde hazırlanan eşarplar farklı desenlerden oluşuyor. Eşarplar ağırlıklı olarak son yılların modası olan geometrik şekillerden oluşuyor. Çiçekli desene sahip olan eşarplar da düz renkli tunik ya da elbiselere hareket katıyor.

Eşarp kategorisinde karşımıza geniş bir ürün yelpazesi çıkıyor. Cloche markası bu kategoride pek çok ünlü markanın ürünlerini bir araya getirerek müşterilerine sunuyor. Farklı bir ürün arayışında olan kadınlara yönelik olarak hazırlanmış olan koleksiyon spor ya da klasik tarza sahip kadınların kullanımı için uygundur. Spor tarzda olan elbise ve tuniklerinizin üzerinde geometrik şekillere sahip olan ürünleri kullanmanız şık bir görüntü elde etmenize yardımcı olacaktır.

Haki yeşilden bebe mavisine, ekrudan pudra rengine kadar çok farklı renk ve desenlerde eşarba ulaşmak için https://www.cloche.com.tr/esarp-modelleri bağlantısına tıklayabilirsiniz. Geometrik desen ve çiçekli eşarpların yanı sıra son yıllarda leopar ve ebru sanatı tarzında olan eşarplar da çok tercih edilmektedir. Beğendiğiniz ürünü sepetinize ekleyebilir ve online sipariş verebilirsiniz.