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Eski MHP'li vekil oyuncu Melis Sezen'in kıyafetini eleştirdi, sözleri tepki topladı

Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar, canlı yayında Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in ödül töreninde giydiği elbiseye yaptığı yorumla tepki çekti

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:49

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, dün akşam bir televizyon programına katıldı. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Çakar, bir ara ünlü oyuncu Melis Sezen'in bir ödül töreninde giydiği kıyafeti yorumladı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in geçtiğimiz aylarda giydiği beyaz elbiseyle ilgili konuşan Çakar, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı.


BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu sözler sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Twitter'da kullanıcıları bir çoğu Çakar'a sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Oyuncu Melis Sezen'e ise destek paylaşımları yapıldı.


HAZAL KAYA ÇOK KIZDI: AHLAKINIZDA BOĞULUN

Oyuncu Hazal Kaya da bu yorumu görünce kendini tutamayıp şu paylaşımı yaptı: "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"

Etiketler; #mhp #ahmet çakar #melis sezen #elbise #dekolte
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