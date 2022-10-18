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Eurovision sunucusu olarak tanınan Bülent Özveren hayatını kaybetti

1965 yılında mesleğe başladığı TRT'de uzun yıllar görev yapan ve Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1975-2012 yıllarında aralıklarla Türkçe sunuculuğunu üstlenen Bülent Özveren, 79 yaşında hayatını kaybetti

Eurovision sunucusu olarak tanınan Bülent Özveren hayatını kaybetti
18 Ekim 2022 Salı 09:00

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan sunucu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu.

Sebla Özveren, Twitter'dan vefat eden eşinin fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

Bülent Özveren, 1943 yılında İstanbul'da doğdu. 1965 yılında TRT İstanbul Radyosunda göreve başladı. 1971 yılında deneme yayınına başlayan TRT İzmir Televizyonu'nda ilk canlı TV yayınlarını gerçekleştirdi. 1972 yılında TRT Haber Dairesi'nin açtığı "spor spikerliği" sınavını kazanarak diplomalı "spor spikeri" oldu. 1975 yılında bir program önerisi ile TRT'nin Eurovision Şarkı Yarışmasına ilk kez katılmasını sağladı.

EUROVISION FİNALLERİNİ NAKLEN SUNDU

Bülent Özveren, 1986 yılından 1998 yılına kadar TRT'de yarışma programları hazırladı ve sundu. Aynı dönemde Eurovision Şarkı Yarışmaları Türkiye finalleri ve Avrupa finallerini naklen sundu. 1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, "TÜRVAK"ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik görevini sürdürdü. 2002 yılı başında bir süre "EGE TV" genel müdürü olarak çalıştı.

ÜNİVERSİTELERDE KONFERANSLAR VERİYORDU

2013 yılında "Bir milyon kimin" adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yapan Bülent Özveren son olarak, İzmit Sanat Merkezi ve Başkent İletişim Merkezi'nde "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyordu ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyordu.

Etiketler; #trt #bülent özveren #ölüm #eurovision #haber #bülent özveren kimdir
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