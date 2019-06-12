Ev Almak Hiç Bu Kadar Kolay Olmadı

Gayrimenkul almak aynı zamanda çok önemli bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor.

Gayrimenkul almak aynı zamanda çok önemli bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Almış olduğunuz bir evi, yıllar sonra daha yüksek fiyatlar ile satabiliyor ya da bu evinizi kiraya vererek bulunduğu yerden bir para kazanma aracı olarak değerlendirebiliyorsunuz. Ancak bu süreçte iyi karar vermek gerekiyor. Ev almak demek aynı zamanda bir sıkıntı ve stres demek değil. Özellikle ülkemizde çok zor bir durum gibi değerlendirilen ev sahibi olma durumu, Birevim ile birlikte sanki araba almak kadar kolay bir duruma geliyor. Öncelikle burada ödeme yöntemlerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Bir satış ofisimize giriş yaparak ya da bizlerle internet ve telefon üzerinden bağlantı kurarak en yeni ve özel projelerimiz hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Sonrasında ise para kazanmak ya da kendiniz kullanmak için evinizi anahtar teslim şeklinde alabiliyorsunuz.

Ödeme Yöntemleri Çok Uygun

Birevim çatısı altına girecek olan kişileri çok özel fırsatlar bekliyor. Ev nasıl alabilirim diye soruyorsunuz öncelikle ödeme yöntemlerinizi görmenize gerektiğini belirtmek istiyoruz. Bu aşamada ilk etapta dilerseniz peşinatsız ödeme şansına sahip olabiliyorsunuz. Bütün ödeme ve krediler ise faizsiz olarak firmamın prensibi gereğince uygulanıyor. Bu da sizlere önemli avantajlar getiriyor. Bu ödeme sistemlerinde noter huzurunda evinizin teslim edileceği tarih belirleniyor. Buna ek olarak konutunuzun tamamlanması durumunda yine bekleme olmadan önceden aldığınız sıra ile evinize geçebiliyorsunuz. Dilerseniz de kendi ödeme planlarınızı kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Kredi alarak ev sahibi olmak isteyen kişilere ise sadece 120 ay olarak değil 10 yıldan fazla olacak şekilde ödeme imkanları sunuluyor.