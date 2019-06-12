Ev Almak İçin Neler Yapmam Gerekiyor?

Günümüzde herkesin hayalini kurduğu noktalardan biri de erken ve en az para ile ev sahibi olmaktır.

Günümüzde herkesin hayalini kurduğu noktalardan biri de erken ve en az para ile ev sahibi olmaktır. Ev almak için genelde çok yüksek oranlarda faiz ödenmesi gerektiğine inanılır. Ancak Birevim’de böyle bir durum söz konusu değil.

En uygun ödeme seçenekleri ile birlikte peşinat ödemek zorunda kalmadan ev sahibi olabiliyor ve hak ettiğinden yüksek değerde ücretleri hesaplara yatırmadan da faizsiz bir şekilde kazançlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Bunun için de hemen bir Birevim ofisine gelmeniz yeterli oluyor. Başka bir işlem yapmadan sorunsuz ve hesaplı ev sahibi olarak güzel günlere kapılarınızı açabiliyorsunuz. Peki bu nasıl olacak? En uygun koşullarda nasıl ev alabilirim diyorsanız yazımızın devamını okuyunuz.

Çekiliş, Bekleme, Faiz, Peşinat Yok

Birevim çatısı altına giren herkes, en kısa sürede ve en az parayı ödeyerek ev sahibi oluyor. Öncelikle burada bir peşinat ya da faiz farkı ödeme durumu söz konusu değil. Genelde bu tip ev satışı yapan şirketler, kira yardımı başta olmak üzere çeşitli unsurlar ve fiyat kalemleri ortaya çıkararak daha uzun sürede ev sahibi olmanıza neden olabiliyor. Bu da sizi hem zaman olarak zarara uğratıyor hem de bir evin normal fiyatından çok daha yüksek paralar harcayarak o eve sahip olmanıza neden oluyor.

Fakat böyle bir durum Birevim’de söz konusu değil. Satış ofislerimize geldiğinizde göreceğiniz üzere evleri, kira yardımı olmadan alıyorsunuz. Peşinatsız olarak ödeme sürecine başlıyorsunuz. Bunun uyanında bir ev alırken 10 seneden fazla olmak üzere de kira öder gibi ev sahibi olabiliyorsunuz. Faizsiz helal kazancı benimseyen yönetim sistemi ile birlikte hayal ettiğiniz mahalle, semt ve illerde kendi evinize istediğiniz kat ve boyutu seçmek üzere sahip olabiliyorsunuz.

Günümüzde gayrimenkuller çok uygun bir yatırım sistemi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle ev almadan önce iyi düşünmek gerekiyor. Sonrasında pişman olmamak için de mutlaka buraya giriş yapmalı ve ödemelerinizi tam yerinde ve zamanında gerçekleştirmelisiniz. Hemen ödeme sürecine başlamak için Birevim satış noktalarına giriş yapabilir ya da internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.







