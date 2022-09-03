GÜLŞEN'İN İZMİR KONSERİ İPTAL
GÜLŞEN'İN İZMİR KONSERİ İPTAL
0
BAŞKAN SOYER'DEN FUAR TURU
BAŞKAN SOYER'DEN FUAR TURU
0
LOZAN KAPISI YENİLENDİ
LOZAN KAPISI YENİLENDİ
0
ACI HABER GELDİ!
ACI HABER GELDİ!
0

Ev hapsi alan Gülşen'in İzmir konseri iptal!

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlenecek etkinliklerden, bugün için planlanan Gülşen konseri, iptal edildi. Tutuklandıktan sonra konutu terk etmeme şartıyla tahliye edilen şarkıcının yerine orkestra ve vokal grubunun sahne alacağı belirtildi

Ev hapsi alan Gülşen'in İzmir konseri iptal!
03 Eylül 2022 Cumartesi 13:36

İstanbul Ataşehir'de, 30 Nisan 2022'de verdiği konserde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan, itiraz üzerine konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen'in 'İEF Çim Konserleri' kapsamında bugün için planlanan konseri iptal edildi.

Soruşturması tamamlanan ve savcılık tarafından hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Gülşen'in İzmir konseriyle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, "İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen'in orkestra ve vokal grubu saat 21.30'da Çim Sahne'de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #gülşen #izmir #konser
Önceki Haber
Müslüme'nin bulunduğu yer incelendi! Tek başına çıkması mümkün değil!
Sonraki Haber
Göz göz'de durum iç açıcı değil!
Gülşen'e 3 yıl hapis istemi!
Gülşen'e 3 yıl hapis istemi!
0
Gülşen ev hapsine itiraz etti!
Gülşen ev hapsine itiraz etti!
0
İzmir'de Zeynep Bastık coşkusu
İzmir'de Zeynep Bastık coşkusu
0
Gülşen, o üç isme konuşma yasağı getirtti!
Gülşen, o üç isme konuşma yasağı getirtti!
0
Ve Gülşen'e tahliye!
Ve Gülşen'e tahliye!
0
Serdar Ortaç'ın Lozan sözleri sosyal medyada gündem oldu
Serdar Ortaç'ın Lozan sözleri sosyal medyada gündem oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.