Ev hapsi alan Gülşen'in İzmir konseri iptal!

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlenecek etkinliklerden, bugün için planlanan Gülşen konseri, iptal edildi. Tutuklandıktan sonra konutu terk etmeme şartıyla tahliye edilen şarkıcının yerine orkestra ve vokal grubunun sahne alacağı belirtildi

İstanbul Ataşehir'de, 30 Nisan 2022'de verdiği konserde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan, itiraz üzerine konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen'in 'İEF Çim Konserleri' kapsamında bugün için planlanan konseri iptal edildi.

Soruşturması tamamlanan ve savcılık tarafından hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Gülşen'in İzmir konseriyle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, "İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen'in orkestra ve vokal grubu saat 21.30'da Çim Sahne'de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir" dedi.