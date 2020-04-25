Evde İnternetten Fim İzleme Keyfi

Evde olan insanlar için en iyi film izle sonuçları vermek için, tüm kategoride filmleri sunuyoruz bunların en başında salgın izle filmini tavsiye ediyoruz.

Evde Kal Film izle ( GüvenliFilmizle)

Son zamanlarda önümüze çıkan ve bir hayli bizi evde resmen kalmaya mecbur bırakan, corona virüsü yakın zamanda geçmesini temenni ediyoruz. Bir çok insan Dünya genelinde evde kalmak zorunda ve herkes film izleyip zaman geçirmek istiyor. Bu zor zamanlarınızda sizler için sitemizde en güncel ve izlenesi filmleri listelemeye çalışıyoruz. Herkese hitap eden film kategorilerimiz, en güncel player ile sizlerin hizmetinde. Aksiyon filmleri başta olmak üzere son zamanlarda bulunduğumuz durumu konu alan filmlere öncelik vermekteyiz. Googleye film izle yazan bir çok kesim nihayetinde sitemizi bilmektedir.

Virüs Film Önerileri

Son zamanlarda corona virüs olaylarından etkilenen halkımız en çok salgın izle ( contagion) filmine öncelik vermekte. Binlerce insanın beğenisini kazanan film konusu; corona virüsüne benzer bir şekilde kolayca insanlara yayılan, ancak daha da kötüsü bulaştığı insanları bir kaç gün içerisinde öldürecek kadat etkileyen bu virüsü uzmanlar hem kökten halletmek hemde bu durumdan çok etkilenen insanları sakinleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Eleştirmenden tam not alan filmin yönetmenliğini Steven Soderbergh üstlendi.

En iyi Film Kategorileri

Sitemizde bahseetiğimiz film kategorileri dışında bir çok alanda kendini ıspatlamıs IMDB +7 puan alan bir çok film kategoriside bulunkatadır. Bunlardan bir çoğu şu şekildedir.

Yerli Filmler

Komedi filmleri

Türkçe Dublaj Filmler

Türkçe Altyazılı Filmler

Animasyon Filmleri

.....Ve bir çok film kategorisini sitemiz üzerinden kolayca bulabilir, kategori seçimine göre dilediğiniz filmi izleyebilirsiniz.



