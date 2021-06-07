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Evinde düşen Erbil hastaneye kaldırıldı

3 yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, yine düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan Erbil, sağlık durumunun iyi olmasının ardından taburcu edildi

Evinde düşen Erbil hastaneye kaldırıldı
07 Haziran 2021 Pazartesi 16:55

Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'e adeta nazar değdi. Erbil'in evinde düştüğü ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Posta yazarı Suna Akyıldız, köşesinde Mehmet Ali Erbil'in talihsiz bir kaza daha geçirdiğini yazdı. Akyıldız yazısında "Bu arada Mehmet Ali Erbil'e de nazar değmiş. Evinde düşünce apar topar hastaneye kaldırılmış" ifadelerini kullandı. Sağlık durumu iyi olan şovmen, evinde dinleniyor.

Erbil'in geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodusuna karıştığı Funda Aksu, sosyal medya hesabından şovmenin son halini paylaştı. Erbil'in yemek yerken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Aksu, "Hayırlı, sağlıklı haftalar diliyoruz" notunu yazdı.

Etiketler; #mehmet ali erbil
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