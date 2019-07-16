Evinize Yapabileceğiniz Minimal Dokunuşlar

Zamanımızın büyük bir çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. En fazla kullandığımız yaşam alanlarından olan evlerimiz içinde haliyle sürekli yeni şeyler eklemek, onu çok daha hoş bir hale getirmek istiyoruz. Lambalardan, çiçeklere hatta dolaplara kadar her şeyi evi daha güzel hale getirecek dekoratif öğeler olarak kullanmak ise en fazla tercih edilen dekoratif yöntemlerden oluyor.

Son dönemde ise en fazla kullanılan dekoratif ürünler arasında minimal tasarımlar çok daha ön planda yer alıyor. Evlere yapılan ufak dokunuşlar, mekanı çok daha şık bir hale getirdiği gibi gelenlerinde hayran kalmasını sağlıyor.

Biz de bu yazımızda evinize yapabileceğiniz minimal dokunuşları sizler için bir araya getirdik.

1- Çiçek Sepeti

İnsanların evlerinde en fazla tercih ettiği şeylerin başında çiçekler geliyor. Onları dekoratif hale getirmek için birçok alternatif söz konusu. Bunlardan en yenisi ise çiçek sepeti oluşturmak. Ufak sepetler için konulan birbirinden güzel renklere sahip çiçekler, evlere çok daha hoş bir atmosfer katıyor. Bununla birlikte saksı yerine daha şık bir alternatif arayanlar içinde yine çiçek sepetleri şık bir tercih olarak ön plana çıkıyor.

Çiçek sepeti oluştururken ise çiçeklerin taze ve uzun ömürlü olmasına dikkat edebilirsiniz. Bu konuda ise tazeçiçek yardımınıza tek tıkla koşuyor. Tamamen günlük ve taze çiçeklerden oluşan çiçekler, sepet oluştururken en büyük yardımcılarınızdan biri olmaya aday.

2- Eşyaları Azaltmaktan Çekinmeyin

Evinizde minimal bir hava yaratmak istiyorsanız, bazı eşyalarınızı gözden çıkarmanız da fayda var. Unutmayın minimal tasarımdaki en önemli nokta az eşya ile şıklığı yakalamak bu nedenle kullanmadığınız tüm dekoratif eşyaları kaldırabilirsiniz. Bunun yerine ise çok daha işlevsel ve az sayıda olan ürünleri tercih etmenizde fayda var.

3- Mobilya Seçimi

Minimal tasarımların yolu büyük bir oranda da mobilyalardan geçiyor. Genellikle evlerimizde büyük mobilyalar seçiyor olsak da minimal tasarımlarda bunu değiştirmenizde fayda var. Ufak ve retro eşyalar tasarımınızı güçlendireceği gibi daha şık bir görünüm elde etmeniz konusunda da büyük bir yardımcı olacaktır. Bununla birlikte mobilyaların renkleri konusunda da açık renkleri seçmek sizleri birkaç adım daha öne çıkarabilir.

Sizlerde bu tarz minimal tasarım önerilerine uyarak çok daha özgün ve yenilikçi ev tasarımları yapabilir ve yaşam alanlarınızı özgün bir hale getirebilirsiniz.