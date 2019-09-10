EWs Granit Sahan Modelleri ve Fiyatları

Granit sahanla sağlıklı omletler pişirmekle kalmayıp küçük porsiyonlarda yemekler hazırlayabilirsiniz.

Granit sahan kendinize, sevdiklerinize hazırladığınız o güzel kahvaltılara ve yemeklere eşlik etmeye geliyor.

Granit sahanla sağlıklı omletler pişirmekle kalmayıp küçük porsiyonlarda yemekler hazırlayabilirsiniz.

Ews granit sahan, pişirmede kolaylık sağlar, hazırladığınız gıda yanmaz ve yapışmaz. Temizlemesi de oldukça kolaydır, bulaşık makinesinde veya elde rahatça yıkanabilir. Pratik ve kullanışlıdır.

Akşam yemeği için düdüklü tencerede bir yemek hazırladığınızı düşünelim. Kalabalık olmayan ailelerde çoğunlukla bir seferde tüm yemeği tüketmek mümkün olmamaktadır. Uygun ölçüdeki granit sahana yemeğinizin fazlasını alabilir, ertesi gün, öğününüzde sağlıklı bir şekilde ısıtıp tüketebilirsiniz.

Tek başına yaşayanlar için ise granit sahanlar oldukça kullanışlıdır. Sabahları yumurtanızı granit sahanlarda pişirerek güne sağlıklı bir başlangıç yapabilir veya yorucu bir günün sonunda granit sahanlarda çabucak sağlıklı ızgaralar hazırlayabilir, zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz.

Ews granit sahan modelleri 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm ve 24 cm olmak üzere beş çeşittir. Yanmaz ve paslanmaz yapısı ile geleneksel sahan takımına sağlıklı bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Yeni ev kuranların veya mutfağını yenilemek isteyenler için granit sahan fiyatları önemli bir kıstas haline gelmiştir. Granitin uzun ömürlü kullanımı göz önüne alındığında Ews granit sahan modelleri kalitesi, ürün çeşitliliği ve bu doğrultudaki uygun fiyatı ile ön plana çıkmaktadır.

İhtiyacınıza ve zevkinize uygun granit sahan modelleri ile mutfağınızın yeni yardımcılarını çok seveceksiniz.

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