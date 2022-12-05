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Ezgi Mola'nın konuşması Altın Kelebek'e damgasının vurdu. İlk yanıt Akşener'den geldi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Ödül töreninde bir konuşma yapan Mola, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, milletvekillerine çağrıda bulundu. Mola'ya ilk yanıt ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi

05 Aralık 2022 Pazartesi 09:34

48. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülü Ezgi Mola'ya gitti. Ödül konuşmasında İran'da "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolardan bahseden Mola, ülkedeki "ahlak polisi" döneminin sona erdirilmesini öğrenmekten tüm kadınlar adına mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan Türkiye'deki kadın cinayetlerinin son bulabilmesi için yasalarda yapılacak değişiklikleri duymak ve görmek istediğini ifade eden Mola, "Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM'de kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum" diye konuştu.

ÇAĞRIYA AKŞENER'DEN YANIT GELDİ

Ezgi Mola'nın çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter aracılığıyla yanıt verdi. Paylaşımında Akşener, "Değerli Ezgi Mola'nın, içten ve haklı talebine asla duyarsız kalmayacağız. Eşit ve onurlu bir yaşamı tüm insanlarımız, tüm canlılarımız için mümkün kılacağız. Bugün muhalefet olarak verdiğimiz mücadelemizi, yarın da iktidar olarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Az kaldı!" dedi.

Etiketler; #ezgi mola #iran #altın kelebek
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