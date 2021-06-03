O ÜNLÜLERİ DE ŞİKAYET ETTİLER!
O ÜNLÜLERİ DE ŞİKAYET ETTİLER!
0
METRODA KEDİ ENGELİ
METRODA KEDİ ENGELİ
0
AYAKTAKİ AĞRIYA DİKKAT!
AYAKTAKİ AĞRIYA DİKKAT!
0
DÜĞÜNDE GELİN ÖLÜNCE...
DÜĞÜNDE GELİN ÖLÜNCE...
0

Ezgi Mola'ya destek olan ünlülere de suç duyurusu!

Batman’da geçen yıl intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya destek olmak için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü Hazal Kaya, Atilla Taş, Mahsun Kırmızıgül, Sarp Akkaya, Tan Taşçı ve Selçuk Balcı'nın da aralarında bulunduğu 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi

Ezgi Mola'ya destek olan ünlülere de suç duyurusu!
03 Haziran 2021 Perşembe 16:13

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasında bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Musa Orhan’ın tutuksuz yargılanması, tepkilere neden oldu. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

"16 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini belirtti. Hakaret içerikli paylaşım yaptıkları ileri sürülen Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini belirten Avukat Akkuş, müvekkili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Etiketler; #ezgi mola #ezgi mola yanındayız #suç duyurusu #ezgi mola destek
Önceki Haber
İzmir'de hamamcılar eylem yaptı: Hamamlar virüs yuvası değil
Sonraki Haber
Müsilaj tehdidi büyüyor: Ege Denizi de tehlikede!
Ezgi Mola'ya hapis istemi! Nedeni 'pes' dedirtti!
Ezgi Mola'ya hapis istemi! Nedeni 'pes' dedirtti!
0
Cem Yılmaz'dan eski eşine dava
Cem Yılmaz'dan eski eşine dava
0
Ünlü sunucu hayatını kaybetti
Ünlü sunucu hayatını kaybetti
0
Ünlü çift aşklarını itiraf etti!
Ünlü çift aşklarını itiraf etti!
0
Dünyaca ünlü yıldız arılarla poz verdi
Dünyaca ünlü yıldız arılarla poz verdi
0
Ünlü şarkıcı kalp krizinden hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı kalp krizinden hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.