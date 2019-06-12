Faizsiz Ev Kredisi

Günümüzde emlak ve inşaat sektörünün gelişmesi ve yeni yeni projelerin oluşması ile faizsiz ev almak hayal olmaktan çıkmıştır.

Birçok banka kullanıcılarına düşük faiz oranları ile Konut Kredisi vermektedir. Fakat konut almak ve faiz ödemek istemeyenler için konut projelerinin daraldığı bir alanda, özel firmalar ve bazı bankalar ev almak isteyenlerin imdadına yetişmiştir. Bu anlamda ev sahibi olmak isteyenlere faizsiz ev alma imkânı sunan hizmetlerden birisi de devletin sunduğu faizsiz konut kredisidir.

Ev Almak İsteyenlere Devlet Desteği

Ev almak isteyenlere özel proje ve organizasyon hizmetleri sunan özel firmaların, uygun konut kredisi faizi ve mortagage seçenekleri ile konut kredisi veren bankaların yanı sıra devlette bu anlamda birçok desteği ev almak isteyenlerin hizmetine sunmuştur. Özellikle Toki yapıları ile ev sahibi olmak isteyenleri taksitle kira öder gibi ev sahibi yapan devlet hizmetlerinin yanı sıra devletin ev almak isteyenlere özel verdiği kredilerde vardır.

Ev Almak İsteyenlere Devletten Konut Kredisi

Ev sahibi olmak amacı ile yıllarca ihtiyaç ve harcamalarından kısarak bankalarda parasını biriktiren kişiler için uygulanan bu hizmet; bankada konut alma amacı ile biriken anaparanın 'lik bir kısmının devlet tarafından ev almak isteyenlere verilmesi ile oluşuyor. Ev almak isteyen ve bankasında 100 bin Türk lirası bulunan kullanıcılar bu hizmet ile devletten 100 bin liranın 'lik bir kısmını temin edebiliyor. Yani ev almak isteyen kişinin banka hesabında 100 bin lira varken devlette ev almak isteyenin bu talebine karşılıksız kalmayarak 15 bin liralık bir konut kredisi desteği veriyor.