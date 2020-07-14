Farmasi, ülkemizde ve dünya da kendine önemli yer edinmiş ilaç ve kozmetik markalarından biridir.

Farmasi, uzun yıllardır sağlıklı ve kaliteli geniş ürün portföyü sayesinde sektörde sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışı satış ağını genişleten Farmasi

Her geçen gün katılan yeni üyeleriyle de büyümeye devam etmektedir. Hem kendi kazanan hem de satış temsilcilerine kazandıran Farmasi , üyelerine birçok ayrıcalık sağlamaktadır. Siz de Farmasi ailesine katılmak isterseniz tek yapmanız gerekenin Farmasi üyelik başvuru formunu doldurmak olduğunu bilmelisiniz.

Farmasi Üyelik Başvurusu

Farmasi, yıllardır yurt içi ve yurt dışı kariyer fırsatlarıyla kişilerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle kadınlara hem para kazarak hem de mutlu olarak çalışma imkanı sunmaktadır. Ayrıca üyelerine satın alırken tasarruf etme imkanı sunarken, satarken de iyi kazançlar elde etme imkanı sunmaktadır.

Farmasi'nin Üyelerine Sağladığı Avantajlar

Farmasi , ürünlerinin kalitesiyle ve her geçen gün genişleyen ürün çeşitliliğiyle müşterilerinin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu da gün geçtikçe satış ağının genişlediğinin göstergesidir. Bu yüzden her zaman Farmasi'nin yeni üyelere ihtiyacı vardır.

Siz de Farmasi üyelik başvurusu yapan kişilerden olabilirsiniz. İyi bir kariyer fırsatı yakalamanın yanında farmasinin üyelerine sunduğu birçok avantajdan yararlanabilirsiniz. Bu avantajlar genel olarak;

Farmasi üyelik ücretsizdir. Yani kişiler, Farmasi'ye herhangi bir ücret yatırmadan üye olabilmektedir. Ayrıca üyeler başlangıç paketlerinde %75 indirimden faydalanabilir ve üyelere özel hediyelerden alabilir.

Kişiler, satış yapmasalar dahi Farmasi'ye üye olarak ürünleri indirimli alıp kullanabilmektedir.

Farmasi'nin tüm ürünleri İslami koşullara uygun şekilde üretilmiştir. Farmasi ürünlerinin helal sertifikası bulunmaktadır.

Üyeler Farmasi girişimcisi olarak Türkiye'nin her yerinde çalışabilmektedir.

Farmasi ürünleri doğa dostudur. Hayvana, çevreye zarar vermez. Ağır kimyasal maddeler içermez.

Üyeler kendi ekiplerini kurarak işlerini büyütebilir ve gelirlerini artırabilir.

Üyeler Farmasi'nin sunduğu etkinliklerden ücretsiz faydalanabilir.

Üyelere verilecek olan eğitimler ve seminerler sayesinde kişiler, yurt dışı seyahat şansları ve üst düzey etkinliklere katılma imkanı yakalayabilir.