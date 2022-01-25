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Fatma Girik'in cenazesi ertelendi!

Olumsuz hava şartları nedeniyle dün hayatını kaybeten ünlü oyuncu Fatma Girik'in cenaze töreni ertelendi

Fatma Girik'in cenazesi ertelendi!
25 Ocak 2022 Salı 10:02

Fatma Girik için  Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma töreni düzenlenecekti. Cenaze töreni ise Teşvikiye Camii'nde yapılacaktı.

Şişli Belediyesi'nde yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fatma girik #ölüm #cenaze
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