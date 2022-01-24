Fatma Girik: Öldüğümde büyük bir tören istemiyorum

Usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Girik'in verdiği bir röportajda "Öldüğümde öyle büyük bir tören istemiyorum, Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” dedi ortaya çıktı

Usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Fatma Girik’in daha önce verdiği bir röportajda “Öldüğümde öyle büyük bir tören istemiyorum, Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” dediği öğrenildi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e 2019 yılında konuşan Girik, “Bu hastalık sürecinden sonra bir vasiyet hazırladınız mı?” sorusuna, “Hazırladım ama bunu paylaşmak istemiyorum. Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum.” yanıtını verdi.