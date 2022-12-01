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Fazıl Say ve eşi el ele boşanmaya gitti!

Ünlü piyanist Fazıl Say, 3 yıl önce evlendiği eşi Ece Dağıstan ile boşandı. Boşanmak için adliyeye el ele giden çift, boşandıktan sonra da el ele ayrıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Say, üzüntüsünü dile getirdi

Fazıl Say ve eşi el ele boşanmaya gitti!
01 Aralık 2022 Perşembe 09:35

Ünlü piyanist Fazıl Say, 2019 yılında evlendiği Ece Dağıstan ile bugün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Say, boşandığını sosyal medya hesabından Ece Dağıstan ile Beykoz Adliyesine el ele girdiğini fotoğrafı paylaşarak takipçilerine duyurdu.

Say fotoğrafın altına, "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fazıl say #boşanma
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