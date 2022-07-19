Fenomen dizi Behzat Ç.'nin çekimleri başladı

Fenomen dizi Behzat Ç.’nin yeni hikâyesi, "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi"nin çekimleri Ankara’da başladı

Yayınlandığı ilk yıllarda kendine geniş bir hayran kitlesi yaratmayı başaran fenomen polisiye dizisi Behzat Ç.’nin yeni hikâyesinin çekimleri başladı.

“Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi”nin ekibi, gerçekleştirilen okuma provasının ardından çekimlerin yapılacağı Ankara’da bir araya geldi.

BluTV'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, dizinin bugün sete çıktığı duyuruldu.

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği dizide oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha izleyicinin karşısına çıkacak.

Dizide Beşikçioğlu'nun yanı sıra İnanç Konukçu (Hayalet), Berkan Şal (Akbaba), Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu rol alacak.

Senaryosunu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturuyor.

Yazar Emrah Serbes’in ‘Her Temas İz Bırakır’ romanından esinlenerek Ercan Mehmet Erdem’in senaristliğinde diziye uyarlanan “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, yayınladığı 2010-2013 yıllarında büyük ses getirmiş ve izleyicileri ekran başına kilitlemişti.

Dizinin 4. Sezonu ise 6 yıl aradan sonra 2019’da Blu TV’de yayınlanmıştı.

Hikâyenin ‘Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’ ve ‘Behzat Ç. Ankara Yanıyor’ adında çekilmiş iki de filmi bulunuyor.