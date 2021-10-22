SOĞUK HAVA GELİYOR!
SOĞUK HAVA GELİYOR!
0
FİLM SETİNDE KORKUNÇ OLAY!
FİLM SETİNDE KORKUNÇ OLAY!
0
DOMUZDAN İNSANA BÖBREK NAKLİ
DOMUZDAN İNSANA BÖBREK NAKLİ
0
ROBOTU GÖZALTINA ALDILAR!
ROBOTU GÖZALTINA ALDILAR!
0

Film setinde korkunç olay!

Rust filminin çekiminde inanılmaz bir kaza yaşandı. Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldvin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Film setinde korkunç olay!
22 Ekim 2021 Cuma 09:32

Olay ABD'nin New Mexico eyaletinde Rust filminin setinde meydana geldi. Filde Harland Rust rolüne hayat veren ünlü oyuncu Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, senarist Joel Souza'nın da yaralanmasına neden oldu.

Korkunç olay sonrası film ekibinden yapılan açıklamada durumun kaza olduğu düşüncesine ağırlık verildi. Soruşturma başlatan polis yetkilileri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Olay yerinden gelen görüntülerde Film için set olarak kullanılan küçük bir kilisenin polis kordonuna alındığı görüldü.

Etiketler; #alec baldvin #rust #film seti cinayet
Önceki Haber
Domuzdan insana böbrek nakli
Sonraki Haber
Ege Üniversitesi personel alacak
Şarkıcı Murda gözaltına alındı
Şarkıcı Murda gözaltına alındı
0
Demet Akalın eşi için yardım istedi. Okan Kurt açıklama yaptı: Tehdit eden Cumhurbaşkanı'nın berberi
Demet Akalın eşi için yardım istedi. Okan Kurt açıklama yaptı: Tehdit eden Cumhurbaşkanı'nın berberi
0
Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? İşte ilk açıklama...
Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? İşte ilk açıklama...
0
Ünlü çift bebek mi bekliyor?
Ünlü çift bebek mi bekliyor?
0
Pınar Altuğ'dan eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'ya destek
Pınar Altuğ'dan eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'ya destek
0
Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu
Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.