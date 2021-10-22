Film setinde korkunç olay!

Rust filminin çekiminde inanılmaz bir kaza yaşandı. Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldvin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Olay ABD'nin New Mexico eyaletinde Rust filminin setinde meydana geldi. Filde Harland Rust rolüne hayat veren ünlü oyuncu Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, senarist Joel Souza'nın da yaralanmasına neden oldu.

Korkunç olay sonrası film ekibinden yapılan açıklamada durumun kaza olduğu düşüncesine ağırlık verildi. Soruşturma başlatan polis yetkilileri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Olay yerinden gelen görüntülerde Film için set olarak kullanılan küçük bir kilisenin polis kordonuna alındığı görüldü.