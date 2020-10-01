Fotoğraf Askısı ile Hatıralarınızı Ölümsüz Hale Getirin!

Teknolojinin gelişmesi ile artık istediğimiz zaman istediğimiz yerde fotoğraf çekebiliyoruz. Sevdiğimiz, hayatımızda önemli bir yere sahip insanlarla çekildiğimiz fotoğrafları her zaman saklamak isteriz.

Özellikle eşinizle, sevdiğiniz insanla olan fotoğrafları çerçeveletip saklamak isterseniz. Kişiye özel hediyelik eşyalar üretmekle görevli olan One Hediye , birbirini seven insanlar için oldukça güzel bir hediyelik eşya fikri geliştirmiş durumda. Online mağaza içerisinde yer alan ürünlere göz attığınızda fotoğraf askısı olan ürün dikkatinizi oldukça fazla çekecektir.

Siparişleri İzmir içerisinde aynı gün teslim eden One Hediye, fotoğraf askısı ile çiftlerin duygularına bir kez daha tercüman oluyor. Sevdiğiniz kadın ya da erkeğe sürpriz yapmak istediğinizi düşünelim; Elinizde yer alan fotoğraflardan güzel bir hediyelik ürün geliştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Fotoğraf askısı sipariş ettiğinizde oldukça güzel bir tasarıma sahip ürünün sizlere geldiğiniz göreceksiniz. Üzerine baskılı fotoğraflarınızı yerleştirebileceğiniz fotoğraf askısı karşınızdaki kişiyi fazlası ile duygulandıracaktır.

Alternatif Ürün Önerisi: Fotoğraf Mandalı

Mandallı fotoğraf askısı sipariş ettikten sonra ürünü ilk sizlerin teslim alması gerekiyor. Gelen ürün içerisinde fotoğraf yerleştirme bölümüne ürünü hediye edeceğiniz kişi ile aranızda duygusal bağ oluşturabilecek fotoğrafları eklemeniz gerekiyor. Bu hediyeyi sadece sevgili için düşünmeyin. Aile içerisinde aile fotoğrafları için de kullanabilirsiniz. Fotoğraf askısını aynı zamanda ev ve ofis ortamları için güzel bir dekoratif ürün olarak kullanılabilir. Bazı kişiler, ticari alanda yakaladıkları başarıların fotoğraflarını bu askı içerisinde sergilemektedir.

Fotoğraf mandalı son yıllarda çiftlerin birbirine sundukları en popüler hediyelik ürün olarak karşımıza çıkıyor. Kişiye özel hediyelik ürün kategorisinde yer alan fotoğraf baskısı ve fotoğraf mandalı çok az işletme tarafından piyasaya sürülüyor. One Hediye sahip olduğu profesyonel tasarımcılar sayesinde oldukça zengin bir ürün çeşitliliği oluşturmuş durumda. Oldukça farklı çeşide sahip fotoğraf askı modelleri içerisinde karar vermekte dahi zorlanabilirsiniz.