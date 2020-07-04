Fotoğraf Çekerek Para Kazanmak

Bir de fotoğrafçılık eğitimi almanızı tavsiye ederiz. Halk eğitim kurslarından ücretsiz bir şekilde veya imkânınız varsa özel kurslardan eğitim alıp sertifika alabilirsiniz. Bu aşamadan sonra zaten artık bu sektörde bir mesleğiniz olacaktır. İsterseniz ek iş olarak da yapabilirsiniz. Çekimler hafta sonu yapılır ve siz hafta içi düzenli işinizi yaparken hafta sonu da bu işi yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmıştır.

Düğün Fotoğrafçısı Olmak

Bu sektör en kârlı işlerden biridir. Maliyeti az kazancı çoktur. Fakat kaliteli ekipmanlara ve profesyonel çalışanlara ihtiyacınız var. Tek başınıza da yapabilirsiniz ama bu sizin profesyonelliğinizi bir miktar düşürebilir. Bir de bu konuda başarılı olabilmeniz için sosyal çevrenizin de geniş olması gerekir. Eğer geniş değilse başlarda çok kazanç sağlayamazsınız. Ekipmanı alacak gücünüz yoksa biraz araştırırsanız bunları kiralaya bileceğiniz bir yer bulabilirsiniz ve bu işe o şekilde sektöre giriş yapabilirsiniz. Çevreniz de bu sektörden anlayan tecrübeli kişiler varsa mutlaka yardım alın ve akıl isteyin. Önemli bir tavsiye işinizi kimseye bedavaya yapmayın. Düğün fotoğrafçısı olmak birçok yönden faydalı ve ayrıcalıklı bir durumdur. Kocaeli bölgesinde en fazla düğün olan bölgelerden birisi olmakla beraber Kocaeli haber siteleri bu tarz iş ilanlarını sitelerinde paylaşmaktadırlar.

İnternet Üzerinden Fotoğraf Satmak

İnternet üzerinde ki herhangi bir blog da veya site de mutlaka en az bir tane fotoğraf vardır. İnsanlar konu ne olursa olsun görselliğe ve göze hitap eden şeylere ilgi duyar. Ayrıca bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey vardır ki insanlar gördüğünün %68’ini unutmaz. Akıl da kalıcılık ve daha açıklayıcı olması açısından hayatımızın her alanında görsellik ön plandadır. Bloggerlar tabi ki her yazı için çıkıp fotoğraf çekmiyorlar bu onlar için zaman kaybı ve daha masraflıdır. Çektiğiniz fotoğrafları, resimleri bir veya birden fazla şekilde internet üzerinden birçok siteye satabilirsiniz. Kocaeli, Kef ken ve Kerpe gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra Sapanca, Abant gibi doğal yerlere de 2-3 saat uzaklıkta yer alır. Kocaeli haber siteleri Kocaeli bölgesinde yer alan güzel fotoğraf çekeceğiniz yerleri sizin için derleyip, hazırlamaktadırlar. İncelemenizi öneririz.

Mezuniyet Fotoğrafları Çekmek