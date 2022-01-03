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FOX TV'nin yeni yarışmasına ilginç suçlama!

İlk bölümüyle sosyal medyada tartışma yaratan FOX TV'nin Maske Kimsin Sen? yarışmasına ilişkin RTÜK harekete geçti

FOX TV'nin yeni yarışmasına ilginç suçlama!
03 Ocak 2022 Pazartesi 14:48

FOX TV ekranlarında dün akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluşan "Maske Kimsin Sen?" yarışması, büyük tartışma yarattı. Seyircileri adeta ikiye bölen programa tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Maskekimsensen" ve "Foxtvhaddinibil" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

Yurt dışında "Masked Singer" ismiyle yayınlanan programın formatında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

Yeni yarışma bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bir kesim ise maskelerin paganizm ve satanizm propagandası olduğunu öne sürerek çocukları olumsuz etkilediğini iddia etti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medyada "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.

Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #fox tv #maske kimsin sen #yarışma #satanizm
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