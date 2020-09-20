Fuar Matbaası sergisi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi “Fuar Matbaası” sergisini İzmirlilerin beğenisine sundu. Alsancak Vapur İskelesi’nin karşısındaki tırtıl tasarım ünitesindeki sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından bu yılki tırtıl tasarım ünitesi sergilerinin ikincisi Alsancak Vapur İskelesi’nin karşısında İzmirlilerle buluştu. Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Emre Yıldız’ın, Akdeniz Akademisi tarafından geçen yıl düzenlenen “İyi Tasarım İzmir” (Good Design İzmir) etkinliği kapsamındaki atölyesinden yola çıkılarak hazırlanan “İzmir Enternasyonal Fuarı İçin Bir Kentsel Bellek Projesi” sergiye dönüştürüldü.

Fotoğraflarını bağışladılar

Proje çerçevesinde sözlü tarih çalışması yapıldı. İzmirlilere, Fuar ve Kültürpark’la ilgili anıları soruldu. Proje için sözlü malzemenin yanı sıra görsel malzeme de toplantı; İzmirliler Fuar ve Kültürpark’ta çektikleri/çektirdikleri fotoğraflarını projeye bağışladı. Böylelikle Kültürpark ve Fuar denilince akla gelen mekânlar ve bu mekânlarla kurulan ilişki dinamiklerini de ele alan bir haritanın hazırlanması mümkün oldu. Tüm bu görsel ve sözel malzemeler ve bunların izdüşümünden elde edilen harita ise “Fuar Matbaası” adıyla İzmirlilerin ziyaretine sunuldu. Sergi bir ay boyunca ziyarete açık olacak.