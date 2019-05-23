Saç dökülmesi problemi yaşayan herkese uygulanan bu yöntem işlemi yaptıran kişilere kesin sonuç sunmaktadır.

FUE Saç Ekimi İzmir Saç dökülmesi problemi yaşayan herkese uygulanan bu yöntem işlemi yaptıran kişilere kesin sonuç sunmaktadır. Fue saç ekimi işleminde amaçlanan saç olmayan bölgede saç çıkması ve bu yeni çıkan saçların canlı ve sağlıklı olmasına önem veren bir tekniktir. Bu teknik mikro motorlar kullanılarak yapılır. FUE saç ekimi İzmir saç ekiminde en iyi sonuçlar alınması için mikromotor cihazlar kullanılmaktadır.

FUE Saç Ekimi Yönteminin Özellikleri

Bu yöntemin özellikleri arasında en önemlilerinden biri dikiş ve kesme işleminin yapılmamasıdır. Böylelikle FUE saç ekimi tekniğini kullanan kişilerde işlemin yapıldığına dair bir iz kalmaz. Fue Saç Ekimi İzmir kaş, sakal ve bıyık için de kullanılır. 6 ay içinde ekilen saçlar bu yöntem sayesinde sıklaşır ve sağlık bir şekilde uzamış olur. Saçın ekildiği bölgede dökülme söz konusu olmaz. Saç kişinin kendinden örnek alınarak ekildiği için çıkan saçlar aynı renkte olur. FUE saç ekimi yöntemiyle ekilen saçın yönü düzenlenebilir. Böylelikle saçlar doğal görünümünde olur.

FUE Saç Ekiminde Sonuçlar Ne Zaman Alınır?

6 hafta içinde saç ekimi yapılan yerdeki saçlar dökülür. 2 ay sonra ise köklerden yeni saçlar çıkmaya başlar. 6 aydan sonra da saç ekiminden kesin sonuçlar alınmaya başlanır. Çıkan saçlar zamanla kalınlaşır ve normal bir görünüm alır. Uzayan saçlar canlı ve sağlıklıdır.

FUE Saç Ekimi Yönteminden Kimler Yararlanabilir?

Kalp damar hastalığı olan, böbrek hastalığı, kan pıhtılaşması rahatsızlığı olan ve başka kan hastalıklarına sahip olanlar dışında herkes FUE saç ekimi İzmir yönteminden faydalanabilir. Bu yöntem için önerilen saç dökülme işleminin tamamlanılmış olmasıdır. Kadın erkek fark etmeksizin bu yöntem kullanılabilir.

FUE Saç Ekim Yönteminin Avantajları Nelerdir?

Cerrahi bir işlem olmadığı için iyileşme süresi kısa sürmektedir. Saç ekimi için yapılan işlemler dikiş gerektirmez. Bu nedenle işlem devam ettiğinde görünüm olarak bir sıkıntı yaşanmaz. Saçlar ekilirken saç yönlerine uygun ekildiği için ve iyileşme tamamen sağlandığı zaman görünüm doğal olduğundan dolayı saç ekimi yaptırıldığı hiçbir zaman anlaşılmaz. Kaynak https://www.medisistem.com.tr