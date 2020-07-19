Aslen Elazığlı olan Rapçi Gazapizm, küçük yaşlardan itibaren müzikle uğraşmaya başlamıştır.

Bu hayatın heyecanı meyecanı yok’ işte bu sözlerle tüm Türkiye’de onu tanıdı. 20 Ocak 1988 doğumlu olan sanatçının asıl adı Anıl Acar’dır. Aslen Elazığlı olan Rapçi küçük yaşlardan itibaren müzikle uğraşmaya başlamıştır. Müzik serüveni ailesiyle birlikte İzmir yerleştikten sonra Gardiyan ve Sivo lakaplarıyla tanıdığı Engin Erel ve Aykut şahin ile Rap müziğe olan ilgisini keşfetmiştir. Bu sayede 2003 yılında yani 15 yaşında iken ilk şarkısının denemelerine başlamıştır. İzmir’de yaşarken Gardiyan ve Sivo ile Rap müzik çalışmalarına hız kazandırarak Yalı Mcs Family adlı oluşumu kurarak, burada kayıtlar yapmaya başlamışlardır. O yıllarda okuduğu ‘Gazap Kuşları’ romanından çok etkilenen Anıl Acar sahne ismini de bu sayede bulmuş ve o artık Gazapizm olmuştur.

Gazapizm mixtape olan ilk albümünü ‘Az Kaldı’ adıyla çıkarmıştır. Hemen ardından ‘Kan Değil Katran’ adlı albümünü Gardiyan ile birlikte piyasaya çıkarmıştır. Gazapizm yaşadığı psikolojik sorunlarını kendine koyulan Klinik Majör Depresyon isimli hastalığından esinlenerek, Majör Depresyon koydu ve sevenleri bu albüme büyük ilgi gösterdi. 2012 yılında İzmir Konak’ta kurduğu Argo İzmir’in ardından 2014 yılında ‘Yeraltı Edebiyatı’ adlı albümünü piyasa sürmüştür. 2016 yılında ise ‘Bir Gün Her Şey’ adlı albümünü sevenleriyle buluşturmuştur. Gazap ya da diğer takip ettiğiniz tüm şarkıları youtube linklerini kullanarak veya arama kısmından aratarak mobil cihazına indir Youtube Mp3 Çevirici

Gazapizm, Cem Adrian ile Çukur dizisi için yaptığı düette ‘Kalbim Çukurda’ isimli şarkıyı seslendirmiştir. Bu şarkı ile de tanınırlığı giderek artmıştır. Gazapizm aynı zamanda Çukur dizisinin de müziği olan ‘Heyecan Yok’ adlıyı çıkarmış ve bu şarkı ile 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden ‘En İyi Şarkı’ ödülüne layık görülmüştür. 2017 yılında çıkardığı ‘Heyecanı Yok’ adlı şarkının klibi Yotube’da 205 milyondan fazla izlenmiştir. 2019 yılında ‘Kaç İstersen’ ve 2020 yılında da ‘Unutulacak Dünler’ isimli single parçalarını çıkarmıştır. Rap piyasasına yeni giren Enes Batur 17 temmuz 2020 tarihinde yeni şarkısını çıkardı linkten ücretsiz indirebilirsiniz Enes Batur Biliyom indir mp3 formatında cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Kaynak: Müzik indir