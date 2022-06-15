Gazetecilerden Can Yaman'a tepki! İşte o anlar...

Ünlü oyuncu Can Yaman, gazetecilerle röportaj yapmayınca gazeteciler de duruma tepki göstererek, ünlü oyuncuyu protesto etti. O anlar ise cep telefonları ile görüntülendi

Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Can Yaman damga vurdu. Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, lansman için Türkiye'ye geldi. Etkinliğe girişte basın mensupları ile muhatap olmayan Yaman'ın tavrından rahatsız olan gazeteciler tepki gösterdi. Gecce'de yer alan görüntüde; basın mensupları, kendileriyle muhatap olmayan Yaman'ı protesto etti. Salona girerken Yaman'ın çekmek istemeyen gazeteciler, kameraları indirerek "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" dedi.