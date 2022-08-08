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Geçtiğimiz aylarda boşanan Petek Dinçöz nişanlandı!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda 8 yıllık evliliğini bitirerek yurt dışına taşınmıştı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından nişanlandığını duyurdu

Geçtiğimiz aylarda boşanan Petek Dinçöz nişanlandı!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:50

Şarkılarıyla yıllara damga vuran ancak 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyerine ara veren Petek Dinçöz, 15 Mart'ta tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra Miami'ye taşınan Dinçöz, yeni bir ilişkiye yelken açarak nişanlandı.


SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Oğluyla Miami'ye taşındıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar ile aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan ünlü isim, Instagram hesabından nişan yüzükleriyle bir fotoğraf paylaşarak "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

Etiketler; #petek dinçöz #nişan #magazin #haber
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