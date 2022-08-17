Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm Ne Zaman

Son derece etkileyici yapımlar arasında bulunan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, yakın zamandan bu yana adından çokça söz ettirmektedir. Verdiği sosyal mesajların yanı sıra oldukça farklı bir senaryoya sahip olan bu dizi oyuncu kadrosunun performansıyla da göz doldurmaktadır.

Özellikle yaz aylarıyla birlikte seyircisinin karşısına çıkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle tarzındaki platformlarda en çok aranılan yapımlar arasında yer almaktadır. Esasında bu durum dizinin oldukça başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor olmasını da mümkün kılmaktadır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin konusu İstanbul’da geçmektedir. Show TV ekranlarında izleyicisinin beğenisine sunulan dizinin öyküsü oldukça hareketli bir yapıya da sahiptir. Bu durum aksiyon sevenler için oldukça beğenilen bir özelliktir. Ayrıca dizinin biraz hayat hikayesi tarzında biraz da uyarlama tarzında olduğunu ifade edebiliriz. Bu da gayet doğal olarak dizideki olayların her zaman merak konusu olmasını mümkün kılmaktadır. Peki, oldukça etkileyici bir dizi olarak karşımıza çıkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin konusu nasıldır? İşte ayrıntılar!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusunda Neler Var?

Her şey bir öğretmenle 5 öğrencisinin yolunun kesişmesiyle başlayacaktır. Tam anlamıyla etkileyici bir senaryoya sahip olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başkahramanı bir öğretmendir. Bu kişi Sadi Payaslı adındaki bir coğrafya öğretmenidir. Esasında Sadi öğretmenin geçmişinde de saklı kalmış bazı sırlar yok değildir. Bu arada Sadi öğretmenin tayini Karabayır Lisesine yapılacaktır.

Karabayır Lisesine tayin olan Sadi Payaslı’nın karşısına burada 5 öğrenci çıkacaktır. Bu 5 öğrenci esasında daha önceden ıslahevinde kalmışlardır. Sadi öğretmen bu 5 öğrencisine kol kanat gererek; onlara yol gösterecektir. Hatta bu saatten sonra artık öğrenciler hayata 1 – 0 geri başlamalarına rağmen kendilerini daha güçlü hissedeceklerdir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?



Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ertan Saban - Sadi Payaslı karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Özge Özberk – Derya, Devrim Özkan – Songül, Nilsu Berfin Aktaş – Gizem ve Burak Demir de Oğuz karakterini canlandırmaktadır.

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