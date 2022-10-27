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Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisine, Hababam Sınıfı'ndan yeni oyuncu

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiğin Gibi'ye yeni bir oyuncu daha katılıyor. Hababam Sınıfı'nın oyunculardın biri olan Ahmet Arıman diziye dahil oluyor. Arıman, dizide müzik öğretmenini canlandıracak

Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisine, Hababam Sınıfı'ndan yeni oyuncu
27 Ekim 2022 Perşembe 09:40

Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncularından Ahmet Arıman, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosuna dahil oldu. Arıman, dizide "Tayfun Hoca" rolünü oynayacak.

Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, kadroya dahil oldu.

Arıman, dizide müzik öğretmeni Tayfun Hoca olarak seyirci karşısına çıkacak. Kendine has takıntılarıyla dikkat çeken Tayfun Hoca'nın Karabayır Lisesi'ne gelişi Melek'in hayatında önemli değişimler yaşanmasına neden olacak.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Show TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş,Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

Etiketler; #hababam sınıfı #gelsin hayat bildiğin gibi #ahmet arıman
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