Genç Yetenek Zeynep Bastık

Yaptığı coverlar sayesinde, herkes tarafından büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.

İstanbul’da doğmuş olmasına rağmen, okul hayatını İzmir’de sürdürmüştür. Müzik hayatına çok küçük yaşta girmiş ve ailesindeki birçok üye de müzik ile uğraşmaktaymış.

Liseden Başlayan Serüven

Lise zamanlarında, Jackpot isimli bir grubu vardı. İzmir’de bulunan bu grup sayesinde kazandığı sosyal çevre ile Murat Dalkılıç ile tanıştı. Tanıştıktan kısa süre sonra, Murat Dalkılıç’ın vokalisti olmuştur.

Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç ile beraber söylediği ‘’Lüzumsuz Savaş’’ adlı şarkı ile geniş kitlelere ulaşmıştır. Kısa bir süre sonra, Murat Dalkılıç’ın söz yazarlığını üstlendiği ‘’Fırça’’ isimli şarkı ile, müzik dünyasına ilk gerçek adımını atmıştır.

Oyunculuk Yeteneği de Vardı

Zeynep Bastık, lise zamanlarında bir süre tiyatro ile de uğraşmıştır. Bu tiyatro eğitimi, onun oyunculuk kariyerinin oluşmasında büyük bir rol oynamıştır. Önem Günal aracılığı ile keşfedilmiş, 2015 yılında Gonca Gül karakterini canlandırmıştır. Adı Mutluluk isimli bu dizide, oyunculuğu da şarkıcılık kadar güzel yaptığını kanıtlamıştır. Bu diziden sonra; Umuda Kelepçe Vurulmaz, Yasak Elma isimli dizilerde de rol almıştır.

Şarkılara Yeni Anlamlar Kazandırdı

Zeynep Bastık, daha önce söylenmiş şarkıları küçük bir stüdyoda, bu şarkıları söyleyenleri de konuk olarak çağırarak şarkılara yeni yorumlar kazandırmıştır. Çok eski şarkılar ya da güncel olan şarkıların tarzını değiştirerek, bu şarkıları insanlarla buluşturdu. Yaptığı bu iş sayesinde, büyük bir başarı elde eden Zeynep Bastık, en son Emircan İğrek ile birlikte seslendirdiği ‘’Dargın’’ isimli şarkıyı müzik dünyasına sundu. Kısa süre içerisinde, Youtube üzerinde 8,5 Milyon görüntülenme alan bu parça da trendler arasında yerini aldı. Bu şarkıyı dinlemek istiyorsanız ya da telefonunuza indirmek istiyorsanız, herhangi bir platform üzerinden ‘ ’ Zeynep Bastık Dargın mp3 indir ’’ seçeneğine tıklamalısınız.

Zeynep Bastık’ın Single’ları