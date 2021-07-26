İZMİRLİ BURÇAK'A ÇİFTE KUPA
İZMİRLİ BURÇAK'A ÇİFTE KUPA
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
7 SAATTEN AZ UYUYANLAR DİKKAT!
7 SAATTEN AZ UYUYANLAR DİKKAT!
0
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
0

Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

Evinde düşerek kaburgalarını kuran usta sanatçı Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:41

Usta sanatçı Gönül Yazar, evinde düşerek kaburgalarını kırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki sanatçının tedavisine devam ediliyor. Yazar'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada ise "Ölümcül bir kaza geçirdi" denilmesi sevenlerini korkuttu.

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Gönül Yazar, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Sanatçının yaşadıkları ise kişisel hesabından yapılan bir açıklama ile ortaya çıktı.

"ÖLÜMCÜL BİR EV KAZASI GEÇİRDİ"

84 yaşındaki Yazar'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalışıyor" denildi.

Etiketler; #gönül yazar #gönül yazar düştü
Önceki Haber
Buca artık sele teslim olmayacak!
Sonraki Haber
Eşi sokakta darp etti, şikayetçi olmadı!
Fatma Girik'ten iyi haber!
Fatma Girik'ten iyi haber!
0
İskoçyalı aktör, Fethiye'de öldü!
İskoçyalı aktör, Fethiye'de öldü!
0
Oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu
Oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu
0
Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı
Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı
0
Sertap Erener Çeşme'de konser verdi
Sertap Erener Çeşme'de konser verdi
0
Turgay Yıldız'dan acı haber geldi!
Turgay Yıldız'dan acı haber geldi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.