Evinde düşerek kaburgalarını kuran usta sanatçı Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Gönül Yazar, evinde düşerek kaburgalarını kırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki sanatçının tedavisine devam ediliyor. Yazar'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada ise "Ölümcül bir kaza geçirdi" denilmesi sevenlerini korkuttu.

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Gönül Yazar, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Sanatçının yaşadıkları ise kişisel hesabından yapılan bir açıklama ile ortaya çıktı.

"ÖLÜMCÜL BİR EV KAZASI GEÇİRDİ"

84 yaşındaki Yazar'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalışıyor" denildi.