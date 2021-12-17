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Gülçin Ergül kaza anını anlattı: Fiziksel olarak yaşıyorum ama...

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, yaşadığı olayı anlattı. Her şeyin üç saniyede olduğunu belirten Ergül, "Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim" ifadelerini kullandı

Gülçin Ergül kaza anını anlattı: Fiziksel olarak yaşıyorum ama...
17 Aralık 2021 Cuma 09:23

Hepsi grubuyla adını duyuran ve sonrasında yoluna tek başına devam eden başarılı şarkıcı Gülçin Ergül, bir radyo programına katılmak üzere sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir'den İstanbul'a giderken trafik kazası geçirdi. feci kazada Lafçı hayatını kaybederken Ergül'de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Gülçin Ergül, Posta'ya konuştu. Hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyleyen Ergül, "İşlerim için İstanbul'a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim" dedi.

"MEZARA GİDİNCE BİR KEZ DAHA YIKILDIM"

Taburcu olduktan sonra İzmir'e sevgilisinin ailesinin yanına gittiğinden bahseden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Onlar benim ailem. Birbirimize destek oluyoruz. Bugün (dün) de sevgilimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım çünkü öldüğüne inanamıyordum. Bu bir kabus olmalı. Ben iyiyim, tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç. Çok bitkinim, gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok."

Etiketler; #gülçin ergül #kaza #trafik kazası #ölüm #hepsi grubu
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