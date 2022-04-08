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Gülçin Ergül: O arabadan çıkmam mucizeydi

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül'ün acısın dinmiyor. Sevgilisi için şarkı yaptığını belirten Ergül, gözyaşlarını tutamadı. Yaşadıklarının anlatan ünlü şarkıcı, o arabadan çıkmasının mucize olduğunu da belirtti

Gülçin Ergül: O arabadan çıkmam mucizeydi
08 Nisan 2022 Cuma 12:40

Hepsi Grubu ile adını duyurduktan sonra kariyerine tek başına devam eden genç şarkıcı Gülçin Ergül, geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken sevgilisi olay yerinde hayatını kaybetti. Zor günler geçiren ve psikolojik destek alan başarılı şarkıcı, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Klip yönetmeni arkadaşıyla yeni bir proje üzerine konuştuklarını söyleyen Ergül, "Hayatını kaybeden erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptım. Duygularımı en saf haliyle yansıttım. Yaptığım şarkı az da olsa acımı hafifletti. Bu zor dönemde en büyük sığınağım müzik oldu" açıklamasını yaptı.

"O ARABANIN İÇİNDE SAĞ ÇIKABİLMEM MUCİZEYDİ"

Talihsiz kaza hakkında konuşan Ergül, "Kabullenmesi gerçekten zor. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Yaşadığım travmayı atlatmaya çalışıyorum. O arabanın içinden sağ çıkabilmem mucizeydi" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Gülçin Ergül, bir süredir 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile birlikteydi. İkili ilişkisini 2021 mayıs ayında sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyurmuştu. Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, geçtiğimiz aralık ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Etiketler; #gülçin ergül #trafik kazası #ölüm #erdal şeyda lafçi
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