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Güldür Güldür'de bu kez 'dış güçler' vardı

Güldür Güldür ekibinin yeni skecinde eşini aldatan ve suçu “dış güçlere” atan bir adam konu alındı. İzleyiciler eğlenceli dakikalar yaşadı

26 Haziran 2022 Pazar 15:14

Güldür Güldür ekibi, siyasette çok fazla kullanılan “dış güçler” sözüyle dalga geçti.

Sabah programına katılan bir çifti konu ala skeçte kadın, eşinin kendisini aldattığını söyledi. Ancak kocasının yaptığı savunma izleyenleri kahkahalara boğdu: “Dış güçler yaptırdı. Küresel ısınma yüzünden üstümüzü çıkarıp başka kadınlarla aynı yatağa girdik. Dış güçlerin yönlendirmesi bunlar.”

Etiketler; #güldür güldür #dış güçler #show
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