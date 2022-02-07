Güldür Güldür'de 'kol gibi fatura' skeci!

Sevilen eğlence programlarından biri olan Güldür Güldür'de bu kez yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturalarına dikkat çeken bir skeç yayınlandı

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de elektrik faturası ile ilgili skeç dikkat çekti. Güldür Güldür, ekibinin “tasarruf” adlı skecinde, elektrik faturalarına yansıyan zamlar nedeniyle, tasarruf yapmak isteyen bir ailenin yaşadıkları perdeye aktarıldı.

Skeçte, zamlar nedeniyle zor günler geçiren ailenin babasının elektrik faturası için “kol gibi faturayı, ki artık mecazi anlamda da değil, bildiğin kol gibi çıkarıyorlar faturayı” sözlerini kullanması dikkat çekti.

Güldür Güldür'ün fatura skeci ise sosyal medyada gündem oldu.