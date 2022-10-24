HERKES BU SKECİ KONUŞUYOR
HERKES BU SKECİ KONUŞUYOR
0
ASTIM VE KOAH'TA ATAK MEVSİMİ
ASTIM VE KOAH'TA ATAK MEVSİMİ
0
KİTAP OKUYANA ÜCRETSİZ ÇAY
KİTAP OKUYANA ÜCRETSİZ ÇAY
0
GELİNİN TALEBİ DAMADI KIZDIRDI
GELİNİN TALEBİ DAMADI KIZDIRDI
0

Güldür Güldür'de Nebati skeci gündem oldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada söylediği sözler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü komedi programı Güldür Güldür'de o sözler skeç olarak karşımıza çıktı

24 Ekim 2022 Pazartesi 12:38

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde açılış konuşmasında  "Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nureddin Nebati'nin konuşma sırasında kullandığı kelimeler birçok kişi tarafından anlaşılmamış; Bakan'ın bu konuşması, sosyal medyada gündem olmuştu.
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show , son zamanlarda siyasi skeçleri ile gündeme geliyor. Daha önce de Nureddin Nebati'nin taklit edildiği bir skeç yayınlayan program, izleyicilerden ve Bakan'ın kendisinden de övgü almıştı.
Güldür Güldür bu kez de Nureddin Nebati'nin bu konuşması ile ilgili bir skeç yayınladı. Söz konusu skeçte Bakan'ın konuşmasını okuyan kişi metinde geçen bazı sözleri söylerken zorlanıyor ve "Kim yazdı bunu" diye soruyor.

Etiketler; #güldür güldür #Nureddin nebati #skeç
Önceki Haber
Karşıyaka'nın zirve yürüyüşü
Sonraki Haber
Aile sağlığı merkezinde şok! Hemşireyi vurup, intihara kalkıştı!
Gülşen hakim karşısında kendini bu sözlerle savundu
Gülşen hakim karşısında kendini bu sözlerle savundu
0
Cem Yılmaz'ın sözelciler yorumu sosyal medyada gündem oldu
Cem Yılmaz'ın sözelciler yorumu sosyal medyada gündem oldu
0
Eurovision sunucusu olarak tanınan Bülent Özveren hayatını kaybetti
Eurovision sunucusu olarak tanınan Bülent Özveren hayatını kaybetti
0
Billur Kalkavan'ın son videoları gündem oldu
Billur Kalkavan'ın son videoları gündem oldu
0
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti
0
Harry Potter'ın Hagrid'i hayatını kaybetti
Harry Potter'ın Hagrid'i hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.