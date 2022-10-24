Güldür Güldür'de Nebati skeci gündem oldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada söylediği sözler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü komedi programı Güldür Güldür'de o sözler skeç olarak karşımıza çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde açılış konuşmasında "Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nureddin Nebati'nin konuşma sırasında kullandığı kelimeler birçok kişi tarafından anlaşılmamış; Bakan'ın bu konuşması, sosyal medyada gündem olmuştu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show , son zamanlarda siyasi skeçleri ile gündeme geliyor. Daha önce de Nureddin Nebati'nin taklit edildiği bir skeç yayınlayan program, izleyicilerden ve Bakan'ın kendisinden de övgü almıştı.

Güldür Güldür bu kez de Nureddin Nebati'nin bu konuşması ile ilgili bir skeç yayınladı. Söz konusu skeçte Bakan'ın konuşmasını okuyan kişi metinde geçen bazı sözleri söylerken zorlanıyor ve "Kim yazdı bunu" diye soruyor.