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Güldür Güldür'den o isimler ayrıldı

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür'ün 10. sezon afişi yayınlandı. Yeni isimlerin katıldığı programda Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun ayrıldığı görüldü

Güldür Güldür'den o isimler ayrıldı
11 Ekim 2022 Salı 11:15

Show TV'nin ekran fenomenlerinden olan eğlenceli program Güldür Güldür 10. sezonu ile yeniden seyircisi ile buluşmak için gün saymaya başladı. Programın merakla beklenen yeni sezon afişi de yayınlandı.

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen programa Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun vedasının ardından Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi sevilen isimler kadroya katıldı. Afişte programın en çok güldüren isimlerinin başında gelen Buldu ve Çorumlu'yu göremeyen sosyal medya kullanıcıları "Parayı bulunca birer birer gittiler" yorumunu yaptı.

Etiketler; #güldür güldür #onur buldu #çağlar çorumlu #hasibe eren
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