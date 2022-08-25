Güldür Güldür'e 3 bomba transfer

Sevilen program Güldür Güldür Show'dan başarılı oyuncu Onur Buldu'nun ayrıldığı iddia edilmişti. Her ne kadar henüz resmi bir açıklama gelmese de Buldu'nun ayrıldığı haberi üzüntü yaratmıştı. Sevilen programa üç yeni oyuncunun dahil edildiği de öğrenildi. Yeni bölümlerde Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar'ın yer alacağı bildirildi

Onur Buldu'nun hayranlarının sosyal medyada gündeme getirdiği iddiaya göre ünlü oyuncu, yeni bir yapımda yer alması nedeniyle projeye veda etti. Buldu'nun ayrılığının ardından ciddi bir kan kaybetmesi beklenen Güldür Güldür Show'a 3 taze kan geldi. Güldür Güldür Show'un resmi hesabından yapılan açıklama göre Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar'ın 10. sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacağı belirtildi. Komedi programının sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Güldür Güldür Show olarak 10. sezonumuzda yine sürprizlerle karşınızda olacağız. Hoş geldiniz Erdem Yener, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar!" ONUR BULDU İÇİN HALA AÇIKLAMA YOK Diğer yandan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yeni bir yapıma başlayacağı iddia edilen Onur Buldu hakkında hala resmi bir açıklama gelmemesi izleyicilerin aklında soru işareti oluşturmaya devam ediyor.