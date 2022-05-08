Güldür Güldür Show'a sansür. O skeç yayınlanmadı

Güldür Güldür Show'da sahnelenen Nurettin Nebati skecine kanal yönetiminden müdahale geldi. Merakla beklenen skeç yayınlanmadı

Güldür Güldür Show'un Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı skeç tanıtımda yer alırken programda yayınlanmadı.

Show TV'de yayınlanan programın 305. bölümünde konu olarak işlenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı bölüm, kanalın müdahelesi ile yayınlanmadı. Yapılan sansür için sosyal medyada tepkiler gelirken kanal herhangi bir açıklama yapmadı.