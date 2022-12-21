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Gülse Birsel'den dikkat çeken sözler! Avrupa Yakası neden bitti?

Ünlü oyuncu ve senarits Gülse Birsel, katıldığı bir programda sevilen dizi Avrupa Yakası ile ilgili açıklama yaptı. Diziyi neden bitirdiğini anlatan Birsel, "Artık Burhan Altıntop'a, Aslı'ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı." ifadelerini kullandı

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:15

Yapımcılığını Sinan Çetin'in ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği, 2004-2009 yılları arasında atv'de yayımlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisi Avrupa Yakası, biteli 13 yıl oldu. Dizide 'Aslı' karakterine hayat veren Gülse Birsel, efsane yapımla ilgili yıllar sonra bazı itiraflarda bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın bir dönemin popüler dizisi olan Avrupa Yakası'na ilişkin sorularına yanıt veren Gülse Birsel, " Avrupa Yakası'nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190'ncı bölümde bitti. Ben dedim ki; 'Artık Burhan Altıntop'a, Aslı'ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı. Hatta Avrupa Yakası sonsuza kadar sürebilirdi ama 190 bölümü şanıyla şerefiyle. Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

REYTİNG AÇIKLAMASI

Reytinglerle ilgili de açıklama yapan Birsel, artık izleyicinin de eski izleyici olmadığını söyledi. Önceden, ölçüm yapılırken anne ve babanın üniversite mezunu olması gerektiğini, haftada belli sayıda tiyatroya gidilmesi gerektiğini belirten Birsel, şimdi ise evde bulaşık makinesi varsa AB grubuna girebiliyorsun ifadelerini kullandı.

Etiketler; #gülse birsel #avrupa yakası #reyting
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