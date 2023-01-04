Gülse Birsel'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu

Gülse Birsel'in, konuk olduğu programda "Ekonomik olarak da çok parlak bir durumda değiliz, diyebiliyoruz sanırım" diyerek yaptığı ekonomi yorumu sosyal medyada gündem oldu

Son olarak "Yılbaşı Gecesi" filmini Disney Plus'ta izleyici ile buluşturan oyuncu, senarist ve yazar Gülse Birsel, Fatih Altaylı'nın Bloomberg HT'deki programına konuk oldu.

İnsanların ekonomik nedenlerle sinemaya gidemediğini söyleyen Birsel, "Ekonomik olarak da çok parlak bir durumda değiliz... Diyebiliyorum zannediyorum" dedi.

Gülse Birsel'e "Memleket ekonomisinden mi bahsediyorsun" diye soran Altaylı "Evet" yanıtına karşılık, "Berbat bir haldeyiz ya, daha kötüsünü ben görmedim hayatımda" şeklinde konuştu.

Altaylı'ya "Doğrudur" diye cevap veren Birsel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinemaya gitmek daha lüks oldu, üç dört yıl öncesine göre. Bilet fiyatları, gidip dönmek bunlar hep maliyet. Onun için de filmin dijitale daha uygun olduğunu düşündüm."