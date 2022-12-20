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Gülşen aylar sonra sahneye çıktı!

Kısa bir süre hapis yattıktan sonra tahliye olan ünlü şarkıcı Gülşen, aylar sonra sahneye çıktı. Gülşen, sahne kıyafeti ile yine göz doldurdu

20 Aralık 2022 Salı 10:15

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla ağustos ayında hapis yatan Gülşen, tahliye olduktan sonra ev hapsine çarptırıldı. Cezasının kaldırılmasının ardından tüm konserlerini iptal eden şarkıcı, yurt dışına gitti.

SAHNEDE DANS ETTİ

Uzun süredir ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gülşen, haftalar sonra sahneye çıktı. Özel bir şirketin yılbaşı etkinliğinde sahne alan şarkıcı, siyah etek ve gold püskül detaylı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Keyfinin yerinde olduğu görülen Gülşen, sahnede dans etmeyi de ihmal etmedi.

Etiketler; #gülşen #sahne #magazin
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